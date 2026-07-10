Neubau wäre oft gar nicht nötig

Unter Modernisierung verstehe die Regierung allerdings größtenteils den Abriss und Neubau, meinte Marx. Dabei könne etwa die Hälfte der Brücken, die abgerissen würden, saniert werden - was erheblich Kosten spare. "Die relevanten Teile müssen repariert werden, aber die Brücke muss nicht nagelneu aussehen." Auch Claßen ist überzeugt, dass nicht jede Brücke sofort ersetzt werden muss. "Bei vielen Bauwerken kann eine intelligente Zustandsbewertung helfen, Maßnahmen effizient zu staffeln."

Beim Ersatz von Brücken wiederum liege die größte Herausforderung oft bei Planung, Genehmigung und Vergabe. Ein wichtiger Hebel seien sogenannte funktionale Ausschreibungen: "Statt Projekte bis ins letzte Detail vorzudefinieren, sollte stärker beschrieben werden, welche Funktion ein Bauwerk erfüllen muss. Das schafft Raum für innovative und effizientere Lösungen."

Zudem brauche es mehr Standardisierung und Modularisierung. "Viele Brücken werden noch immer als Einzelprojekte behandelt", sagte Claßen. Dabei gebe es technisch ausgereifte Schnellbauansätze, mit denen Bauzeiten - und damit auch Sperrzeiten - drastisch reduziert werden könnten.

Wichtig sei zudem, die bestehenden Überwachungsstrategien für Brücken zu verbessern, sagte Claßen. Und: trotz aller Mängel und Verbesserungsmöglichkeiten: "Das Risiko eines unerwarteten Einsturzes bleibt in Deutschland insgesamt gering."