Britisches Königshaus Was wird aus "Fergie"? Andrews Ex-Frau verliert alles

"Ich ertrank in großen Hüten"

Im Jahr 2010 produzierte sie erneut negativste Schlagzeilen, weil sie einem als Geschäftsmann getarnten Reporter die Vorstellung bei ihrem Ex-Mann anbot - für 500.000 Pfund (umgerechnet knapp 568.000 Millionen Euro). Für das unseriöse Verhalten entschuldigte sie sich.

Besonders in den 1980er- und 90er-Jahren machte sich die Presse gerne auch über ihren Kleidungsstil lustig. Im verzweifelten Versuch, zu gefallen und den guten Stil von Prinzessin Diana nachzuahmen, habe sie sich die Garderobe der Hölle zugelegt, schrieb Ferguson in ihrem Buch. "Ich ertrank in großen Hüten und Rüschen und Schleifen an den falschen Stellen."

Mit ihrer Rolle als Schirmherrin bei Wohltätigkeitsorganisationen sowie als Autorin von Kinderbüchern versuchte "Fergie", ihr eigenes Leben abseits der royalen Abhängigkeit zu prägen. "Mami, Omi, Bestsellerautorin", schreibt sie in ihrem Profil auf der Plattform Instagram. Zu sehen sind dort viele Bilder der lächelnden Ferguson - eine Reaktion auf den Epstein-Skandal oder die jüngsten Tiefpunkte von ihr und Andrew sucht man vergebens.