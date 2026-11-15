Britisches Königshaus Prinz Harry überrascht mit Ukraine-Besuch

Lwiw - Der britische Prinz Harry (42) ist am Wochenende laut der Nachrichtenagentur PA überraschend in die Ukraine gereist und hat in der westukrainischen Stadt Lwiw verwundete Kriegsveteranen getroffen. "Ihr werdet den Krieg gewinnen", sagte er den Angaben zufolge am Samstag zu Soldaten in einer Rehabilitationsklinik. Demnach war es Harrys vierter Besuch in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs. "Jedes Mal, wenn ich in die Ukraine zurückkomme, fühle ich mich willkommen und spüre Herzlichkeit."