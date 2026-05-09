Gemeinsames Anliegen zum Umwelt- und Naturschutz

In der Botschaft, die Charles in dem Clip vorliest, würdigt der König die jahrzehntelange Arbeit des britischen Naturforschers. "Ich glaube, wir sind uns erstmals 1958 begegnet, beinahe ein Jahrzehnt vor dem Zeitalter des Farbfernsehens (...)", so der Monarch. Er fügt hinzu: "Im Laufe dieser Jahrzehnte haben Sie die Schönheit und die Wunder der Natur einem Publikum auf der ganzen Welt auf neue und wunderbare Weise gezeigt."