Britische Royals Prinzessinnen Beatrice und Eugenie im Sog der Andrew-Affäre?

Wie der Manager Sheerans Jahre später bestätigte, hatte sie ein zeremonielles Schwert von der Wand genommen, nachdem der ebenfalls anwesende Popstar James Blunt gesagt hatte, er würde sehr gerne zum Ritter geschlagen werden. Beatrice holte zum improvisierten Ritterschlag aus und übersah den hinter ihr stehenden Sheeran. Der musste demnach mit mehreren Stichen wegen einer klaffenden Wunde auf der Wange genäht werden.

Eugenie andererseits erhielt viel Zuspruch, als sie bei ihrer Hochzeit mit dem Geschäftsmann Jack Brooksbank ein am Rücken weit ausgeschnittenes Kleid wählte, das ihre Operationsnarben zeigte. Die 35-Jährige musste sich bereits als Kind schweren Eingriffen an der Wirbelsäule unterziehen lassen. Das Paar hat zwei Söhne, die allerdings wie auch die beiden Töchter von Beatrice und ihrem Mann, dem italienischen Immobilienunternehmer Edoardo Mapelli Mozzi, keine Prinzen- und Prinzessinnentitel tragen.

Wie lange sich Beatrice und Eugenie noch mit den Titeln schmücken dürfen, ist laut Experte Prescott fraglich. Er hält es für möglich, dass William, wenn er einmal König ist, die Titel einkassiert - womöglich sogar bei seinem Bruder Prinz Harry und dessen Frau Herzogin Meghan sowie den beiden Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet. "Es sieht nach einer sehr kleinen Royal Family in der Zukunft aus", sagt Prescott.