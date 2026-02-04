Britische Royals: Prinzessin Kate mit gefühlvoller Botschaft am Weltkrebstag

Die teils sehr persönlichen und hochwertig produzierten Videobotschaften von Prinzessin Kate haben inzwischen schon fast Tradition. Nach einer anfänglichen Phase der Zurückhaltung berichtete sie in mehreren Videobotschaften ungewöhnlich offen von ihrer Erkrankung. Sie zeigte sich dabei von ihrer verletzlichen Seite. "Die vergangenen neun Monate waren unglaublich hart für uns als Familie", sagte Kate in dem Video, bei dem sie das Ende ihrer Therapie verkündete. "Das Leben, wie man es kennt", könne sich "in einem einzigen Moment" verändern.