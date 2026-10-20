Britische Royals: Prinz Harry will Zwist mit Vater und Bruder lösen

Erst im Spätsommer dieses Jahres kehrten der Herzog und die Herzog von Sussex, wie das Paar auch genannt wird, mit ihren Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) wieder nach Großbritannien zurück. Berichten zufolge könnte es sie in die idyllische Region der Cotswolds westlich von London gezogen haben. Hoffnungen auf eine Aussöhnung Harrys mit seinem Vater erfüllten sich trotz Anzeichen einer Annäherung jedoch bislang nicht.