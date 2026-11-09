Harry und Meghan waren Ende August mit ihren Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) nach Großbritannien zurückgekehrt, nachdem sie mehrere Jahre im US-Bundesstaat Kalifornien gelebt hatten. Meghan zeigte sich erschüttert über die Vorwürfe und äußerte Mitgefühl für die mutmaßlichen Opfer. Sie deutete auch an, dass das schon seit Jahren andauernde Zerwürfnis mit ihrem Vater mit den schweren Vorwürfen zu tun hat.