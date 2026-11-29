Kate teilt einige ergreifenden Momente mit ihrer Familie. Unter anderem ist zu hören, wie sie Sprachnachrichten ihrer Kinder vorgespielt werden. "Hallo, Mummy. Ich liebe dich so sehr und hoffe, dass es dir beim Bergsteigen gut geht", sagt etwa der inzwischen achtjährige Louis. Sein großer Bruder Prinz George (13) macht seiner Mutter Mut mit den Worten: "Wir denken gerade alle an dich und wir lieben dich so sehr und du wirst das super machen." Prinzessin Charlotte (11) ist zu hören mit: "Wir sind so stolz darauf, dass du deine Wanderung und deine Challenges machst. Wir wünschen dir viel Glück und ich feuere dich an."