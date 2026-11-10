Britische Royals Harry und Meghan in Brüssel für digitalen Kinderschutz

London/Brüssel - Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt nach der Festnahme von Herzogin Meghans Vater haben sie und Prinz Harry in Brüssel die politischen Bemühungen für mehr Kinderschutz im Internet unterstützt. Das Paar begleitete die Eröffnung einer Ausstellung im Europäischen Parlament zu Gefahren von Social Media. Unter dem Namen "Lost Screen Memorial" erinnert diese an gestorbene Kinder und Jugendliche, die etwa unter Cybermobbing litten. Bei einer Ansprache forderte Harry (42), dass Tech-Unternehmen ihre Produkte sicher für Kinder machen und dies nachweisen.