Andrews Ex-Frau Sarah, im britischen Volksmund "Fergie" genannt, verliert ihren Titel als Herzogin von York und firmiert nur noch unter ihrem Mädchennamen Sarah Ferguson. Die Töchter Beatrice und Eugenie bleiben Prinzessinnen.

Was kommt jetzt noch?

Die britischen Medien hatten in Auszügen bereits in den vergangenen Tagen über Giuffres Memoiren ("Nobody's Girl") berichtet. Die Vorwürfe gegen Andrew werden erneuert, teils mit drastischen Worten. Dass sich Andrew erneut äußert, ist, Stand heute, aber unwahrscheinlich.

Der Epstein-Skandal ist zudem weit davon entfernt, aufgeklärt zu sein. In den USA wird US-Präsident Donald Trump mit Vorwürfen zu dessen Beziehung zu Epstein konfrontiert, Trump tut dies als Lügengeschichten ab.

Finanzier Epstein, der über viele Jahre systematisch Minderjährige missbraucht hatte, beging mit 66 Jahren in seiner Gefängniszelle offiziellen Angaben zufolge Suizid. In Teilen der US-Gesellschaft sorgte Epsteins Tod für Spekulationen, weil er beste Kontakte in die amerikanische High Society hatte. Trump hatte im Wahlkampf versprochen, die Epstein-Akten offenzulegen. Weil er dies bislang nicht getan hat, steht er unter Druck - auch aus dem eigenen Lager.