London - Stehen die Zeichen nun doch auf Versöhnung? Der britische König Charles III. (77) hat Berichten zufolge erstmals seit Jahren wieder die Familie seines entfremdeten Sohns Prinz Harry getroffen. Der Monarch empfing Harry (41) und seine Frau Meghan (44) demnach gemeinsam mit den Kindern Archie (7) und Lilibet (5) am Freitagnachmittag in seiner Residenz Highgrove in der englischen Grafschaft Gloucestershire, wie unter anderem die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf den Palast berichtet.