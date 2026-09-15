Zwar hätten die Personenschützer während der Ferien das Schulgelände erkundet, berichtete der "Telegraph". Ein wirklicher Praxischeck der Alltagslogistik sei aber erst nach Ferienende möglich gewesen - und habe dann schnell zu Bedenken geführt. So habe das Sicherheitsteam der Familie mindestens einmal Probleme gehabt, dem Auto mit beiden Kindern im Konvoi zu folgen. Und im stehenden Verkehr sei ausreichender Schutz kaum zu gewährleisten, zumal jemand mit krimineller Energie die tägliche Streckenroutine leicht ausnutzen könne.