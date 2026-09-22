Vater hatte angeblich Romanze mit Queen Elizabeth II.

Die pikanten Indiskretionen beschränken sich indes nicht auf König Charles. Ein Schwank aus dem Buch betrifft dessen Mutter Queen Elizabeth II. in Bezug auf eine Zeit, als sie noch keine Königin war. Spencer behauptet, sein Vater John, der 8. Earl of Spencer, sei romantisch mit der damaligen Prinzessin Elizabeth verbandelt gewesen, bevor man ihn an die Seite gedrängt habe. John Spencer war damals als persönlicher Adjutant für Elizabeths Vater George VI. tätig.

"Zwischen der Königin und dem Höfling entspann sich eine romantische Beziehung", so Spencer. Diese sei allerdings von dem einflussreichen Adligen und Karriereoffizier Lord Mountbatten unterbunden worden. Er spekuliert: "Vielleicht wollte Mountbatten den Weg für seinen Neffen, Prinz Philip, frei machen."

Sind die Spencers britischer als die Royals?

Spencer lässt in seinem Buch keine Gelegenheit aus, zu betonen, wie viele Jahrhunderte seine Familie bereits zur englischen Aristokratie zählt.

Er deutet damit, ohne es ausdrücklich zu sagen, auf den Kontrast zum Hause Windsor hin, das nicht auf eine vergleichbare Geschichte zurückblicken kann, sondern in weiten Teilen auf deutschstämmigen Adel zurückgeht. Das wird auch deutlich, wenn er schreibt, Diana sei die erste Engländerin seit 1660 gewesen, die einen Thronerben heiratete.

Kommentatoren sehen darin einen klaren Seitenhieb auf die Windsors. Die Spencers seien britischer als die Royal Family, heißt es zuweilen. Der frühere Minister und Publizist Michael Gove fasst es so zusammen: In den Augen der Spencers seien die Royals Emporkömmlinge von minderem Geblüt aus dem Haus Sachsen-Coburg und Gotha, das auf Königin Viktorias deutschen Ehemann Prinz Albert zurückgeht, "während die Spencers reinblütige Aristokratie sind".