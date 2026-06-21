Britische Regierungskrise Steht der Rücktritt kurz bevor? Premier Starmer unter Druck

Wirtschaftsminister: Starmer denkt über Zukunft nach

Auch Wirtschaftsminister Peter Kyle widersprach den Berichten. "Ich habe keinen Grund zur Annahme, dass sie wahr sind. Ich sehe da draußen lauter Spekulationen", sagte er dem Sender Sky. Dennoch räumte er ein, dass Starmer über Vieles nachdenke: "Gleichzeitig versucht er auch, einen Raum zu schaffen, in dem er über die politischen Realitäten und Herausforderungen sowie die vor uns liegenden Chancen nachdenken und reflektieren kann."