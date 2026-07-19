Zumindest ein wenig Ruhe dürften Burnham die Probleme von Reform-Chef Farage verschaffen, der in einem politischen Stunt sein Parlamentsmandat vorerst aufgab. Der Brexit-Vorkämpfer war zuvor wegen umstrittener Spenden und Zuwendungen in die Schlagzeilen geraten - und will sich jetzt bei der nötig gewordenen Nachwahl im Bezirk Clacton neu wählen und damit praktisch vom Volk neu legitimieren lassen. Dass der einzige Gegenkandidat der Komiker Jon Harvey in seiner Rolle als Count Binface, etwa "Graf Mülltonnengesicht", sein könnte, wäre eine weitere Absurdität in der britischen Politik.

"Kein Winston Churchill"

Burnham sagte zum Ende seiner Rede am Freitag, er habe "nicht immer alles richtig gemacht, und ich entschuldige mich für die Fehler, die mir unterlaufen sind". Aber er habe immer "alles gegeben", und das werde er auch weiterhin tun. Ihm wird auch viel daran liegen, dass US-Präsident Donald Trump bei ihm nicht zu einem ähnlichen Urteil kommt wie bei Starmer. Weil Burnhams Vorgänger zunächst die bedingungslose Unterstützung im Iran-Krieg verweigert hatte, spottete Trump mehrfach, Starmer sei eben "kein Winston Churchill".