Dass die Hauptverantwortung für die Staatsfinanzen jetzt beim früheren Verteidigungsminister Healey liegt, hat am Montag überrascht. Der erfahrene Minister war aus Protest gegen die Sparmaßnahme im Verteidigungsetat aus dem Starmer-Kabinett zurückgetreten. Healeys Entscheidung schwächte den damaligen Premier zusätzlich. Die Berufung in das zweitwichtigste Amt der britischen Politik (Chancellor of the Exchequer) könnte also auch als eine Art Belohnung gewertet werden.
"Das ist mein Dankeschön an dich dafür, dass Du unser Chancellor bist", sagt Burnham in dem Pub-Video, während er Healey das Bierglas reicht. Beide stoßen an und lächeln.