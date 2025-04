Britische Königsfamilie Geküsst oder vor Gericht: die Extreme in Prinz Harrys Leben

Harry und Meghan gründeten die Non-Profit-Organisation Archewell Foundation, die sich unter anderem für Katastrophenhilfe und Unterstützung von Geflüchteten einsetzt.

Im April, nach seinem kurzen Auftritt vor Gericht im Prozess um den Personenschutz, war Harry für einen Kurzbesuch in die Ukraine gereist, um das "Superhumans Center" in Lwiw zu besuchen. Die Stiftung stellte zu der Nachricht ein Foto von Harry inmitten von Patienten.

Die Einrichtung stellt Betroffenen des russischen Angriffskriegs offiziellen Angaben zufolge Prothesen, Rehabilitation, wiederherstellende Chirurgie und psychologische Hilfe zur Verfügung. Der Tenor einer Boulevardzeitung im Anschluss: Harrys Behauptung, er brauche britisches Steuergeld, um geschützt zu werden, nur um dann in ein Kriegsgebiet zu reisen, sei "lächerlich".

"Herzzerreißende" Lage bei Hilfsorganisation

Zudem schützen Hilfsorganisationen nicht vor negativer Presse. Gründer Harry und Mitgründer Prinz Seeiso von Lesotho (58) waren kürzlich überraschend als Schirmherren der Organisation Sentebale zurückgetreten. Dahinter steckt ein erbitterter Machtkampf mit der Vorsitzenden Sophie Chandauka, die unter anderem wegen angeblichen Mobbings schwere Vorwürfe gegen Harry und die ebenfalls zurückgetretenen Mitglieder des Stiftungsrats erhebt und eine Beschwerde eingereicht hatte.

In Großbritannien ermittelt inzwischen die Aufsichtsbehörde. "Wir gehen fest davon aus, dass sie die Wahrheit ans Licht bringen wird, die uns letztlich kollektiv zum Rücktritt gezwungen hat", hieß es in einer Mitteilung von Harry laut der Nachrichtenagentur PA. Was sich ereignet habe, "war herzzerreißend mitanzusehen – insbesondere, wenn solch offensichtliche Lügen jene verletzen, die Jahrzehnte in dieses gemeinsame Ziel investiert haben".