"Wir sind total verliebt in unser kleines Mädchen", schrieb Eugenie in dem Instagram-Beitrag, in dem das neugeborene Baby zu sehen ist. Das Paar hat mit den Söhnen August (5) und Ernest (3) bereits zwei Kinder. Bisher ist es laut PA nur selten vorgekommen, dass ein Mitglied der königlichen Familie im Ausland zur Welt gekommen ist. Eugenie und ihr Mann haben in Portugal etwa ein Haus.