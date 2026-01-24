Britische Hitlisten: Robbie Williams bricht historischen Charts-Rekord

Williams sagte laut der Official Charts Company, "Britpop" sei das Album gewesen, das er schon immer habe machen wollen. Mit dem Werk gelang ihm eine Rückkehr zum 90er-Jahre-Sound. "Dass es mein 16. Nummer-1-Album geworden ist, bedeutet mir alles." Der 51-Jährige bedankte sich bei seinen Fans: "Ihr habt meine Träume wahr werden lassen." Auf seinem Account auf der Plattform X postete Williams ein Foto von sich, auf dem er stolz und lächelnd seine Auszeichnungen präsentiert.