Britische Hitlisten: Robbie Williams bricht historischen Charts-Rekord

London - Der britische Superstar Robbie Williams kann einen Rekord feiern: Mit seinem neuen Album "Britpop" hat er zum 16. Mal die britischen Album-Charts getoppt - und damit die Beatles übertroffen (15). Das teilte die Official Charts Company mit. Williams habe als Künstler mit den meisten Nummer-Eins-Alben in Großbritannien Geschichte geschrieben. "He's the one" kommentierten die Charts-Herausgeber den Rekord in Anspielung auf einen seiner größten Hits mit dem Titel "She's the one" (Sie ist die Richtige) aus dem Jahr 1998.