Der Prostata-Krebs habe sich auf seine Knochen ausgebreitet, so Hoy. Zudem seien Tumore in der Schulter, Becken, Hüfte, Wirbelsäule und Rippe entdeckt worden. "So unnatürlich es sich auch anfühlt, so ist Natur", sagte Hoy. "Wir alle werden geboren und wir alle sterben, und das ist nur ein Teil des Prozesses."