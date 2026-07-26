Dschidda - K.-o.-Sieg nach frühem Schock: Der frühere zweimalige Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua hat bei seinem ersten Kampf seit seinem Verkehrsunfall ein Debakel verhindert. Der Brite schlug den Albaner Kristian Prenga in der zweiten Runde k.o., nachdem er in der ersten Runde bereits kurz vor einer Niederlage gestanden hatte. Der 36-Jährige war im saudi-arabischen Dschidda nach rund 20 Sekunden nach einem Aufwärtshaken des großen Außenseiters zu Boden gegangen und etwa 40 Sekunden vor Ende der ersten Runde ein weiteres Mal angezählt worden.