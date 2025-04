Leipheim - Der Kindersitzhersteller Britax Römer will im Jahr 2026 seine Produktion im schwäbischen Leipheim schließen. Wie das Unternehmen berichtete, sind mehr als 200 der zuletzt 290 Mitarbeiter am Hauptsitz des Unternehmens betroffen. In Kürze soll mit dem Betriebsrat über einen Sozialplan für die wegfallenden 216 Arbeitsplätze verhandelt werden.