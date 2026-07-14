Brisantes WM-Halbfinale Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen für England gegen Argentinien

Atlanta - Die Polizei in Atlanta verstärkt die Sicherheitsvorkehrungen für das brisante WM-Halbfinale zwischen England und Argentinien. "Zusätzliches Personal und zusätzliche Ressourcen sind bereits im Einsatz und werden auch weiterhin strategisch an und um die Veranstaltungsorte, in den Ausgehvierteln und anderen stark frequentierten Bereichen eingesetzt, um ein sicheres und angenehmes Erlebnis für alle zu gewährleisten", hieß es laut übereinstimmender Medienberichte in einer Mitteilung der Polizei Atlanta.