Brisantes Heimspiel für den VfB Suhl: Wiedersehen mit Schwerin

Das erste von drei Heimspielen konnte jüngst vor rund 1000 Zuschauern – wohlbemerkt an einem Mittwochabend – gegen Tabellennachbarn VC Wiesbaden mit viel Kampfgeist am Ende klar 3:0 gewonnen werden. Mit dieser Euphorie und der aktuell begeisternden Spielweise der Laakkonen & Co. sollten sich am dritten Adventswochenende vielleicht noch mehr Volleyballfans in der kultigen Arena einfinden, zumal es sicher auch am Rande der Bande wieder stimmungsvoll zugehen wird. Um eine rechtzeitige Anreise vor Spielbeginn wird dabei gebeten, da mit einem erhöhten Zuschaueraufkommen gerechnet wird. Online-Tickets im Vorverkauf gibt es vorab über die bekannten Kanäle.