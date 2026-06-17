Brisanter Stoff: Sean Penn plant Film um Polizisten bei Kapitol-Attacke

Los Angeles - Der dreifache Oscar-Preisträger Sean Penn (65) nimmt für sein nächstes Regieprojekt einen brisanten Stoff ins Visier. Mit seiner Produktionsfirma Projected Picture Works will der Regisseur und Schauspieler einen Film über das Leben eines Polizisten drehen, der den Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 miterlebte, wie die US-Branchenportale "Deadline.com" und "Hollywood Reporter" berichteten. Penn liefert auch das Drehbuch und möchte den Berichten zufolge Bradley Cooper (51, "American Sniper", "A Star is Born") als Hauptdarsteller vor die Kamera holen. Der Drehstart für den noch titellosen Film ist demnach für Mitte 2027 geplant.