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  4. NDR-Fernsehansagerin Hanni Vanhaiden gestorben

Brille als Markenzeichen NDR-Fernsehansagerin Hanni Vanhaiden gestorben

In den 1970er und 1980er Jahren wurden Fernsehsendungen von einer Ansagerin angekündigt. So wurde eine Hamburgerin mit Kurzhaarfrisur und großer Brille für Millionen Zuschauer ein vertrautes Gesicht.

Brille als Markenzeichen: NDR-Fernsehansagerin Hanni Vanhaiden gestorben
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Die Fernsehansagerin Hanni Vanhaiden trat auch in einer Kindersendung auf. (Archivbild) Foto: --/picture alliance/United Archives | RobaPress/dpa

Hamburg - Die NDR-Fernsehansagerin Hanni Vanhaiden ist tot. Wie eine Sprecherin des Senders bestätigte, starb sie am 11. Oktober im Alter von 88 Jahren in Hamburg. Die gebürtige Hamburgerin hatte ab 1967 Sendungen im Fernsehen angekündigt. Ihre weißblonde Kurzhaarfrisur und ihre große Brille seien in den 1970er Jahren zu ihren Markenzeichen geworden, berichtete NDR 90,3. Vanhaiden trat auch in der Kindersendung "Emm wie Meikel" auf. Vor ihrer Fernsehkarriere war sie Tänzerin beim Ballett der Hamburgischen Staatsoper. 

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Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung über eine Todesanzeige im "Hamburger Abendblatt" berichtet, in der die Hinterbliebenen schrieben, sie sei "nach einem erfüllten Leben im Alter von 88 Jahren von uns gegangen".