Brille als Markenzeichen: NDR-Fernsehansagerin Hanni Vanhaiden gestorben

Hamburg - Die NDR-Fernsehansagerin Hanni Vanhaiden ist tot. Wie eine Sprecherin des Senders bestätigte, starb sie am 11. Oktober im Alter von 88 Jahren in Hamburg. Die gebürtige Hamburgerin hatte ab 1967 Sendungen im Fernsehen angekündigt. Ihre weißblonde Kurzhaarfrisur und ihre große Brille seien in den 1970er Jahren zu ihren Markenzeichen geworden, berichtete NDR 90,3. Vanhaiden trat auch in der Kindersendung "Emm wie Meikel" auf. Vor ihrer Fernsehkarriere war sie Tänzerin beim Ballett der Hamburgischen Staatsoper.