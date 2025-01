Die Reisevereinigung Werratal/Rhön hat gemeinsam mit den Reisevereinigungen Mellrichstadt und Schmalkalden eine Regionalverbands-Gruppenausstellung organisiert. Sie bilden die so genannte „Fluggruppe 1“. Nicht von Ungefähr findet diese Schau wieder in Reichenhausen in der Thüringer Rhön statt – der dort beheimatete Züchter Frank Amend zählt zum Vorstand der regionalen Brieftaubenzüchter und hat Reichenhausen längst als traditionellen Ausstellungsort etabliert.