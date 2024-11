Briefe und Pakete: Schwache Konjunktur macht Post-Konzern DHL zu schaffen

Zum Jahreswechsel steht eine Portoerhöhung an, mit der die Post mehr Geld in die Kasse bekommen will. Bislang plant die Bundesnetzagentur, der Post einen Preisaufschlag um 10,5 Prozent für den Briefversand in Deutschland zu erlauben. Dem Bonner Konzern, der im Briefgeschäft als Deutsche Post auftritt, ist das zu wenig.