Briefe und Pakete Deutschlandgeschäft wird zum Sorgenkind für DHL

Bonn - Das Deutschlandgeschäft wird für den Logistikkonzern DHL immer stärker zur Wachstumsbremse. Während der Umsatz mit der Brief- und Paketzustellung im dritten Quartal zumindest stabil blieb (plus 0,3 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro), sackte das Betriebsergebnis (Ebit) um fast ein Drittel ab - und zwar um minus 29,8 Prozent auf 150 Millionen Euro, wie das Unternehmen in Bonn mitteilte. Im ersten Halbjahr hatte das Umsatzplus immerhin noch bei 1,7 Prozent gelegen und im dritten Quartal 2025 bei 4,7 Prozent.