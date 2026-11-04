Brief veröffentlicht: Brigitte Bardot schrieb harte Worte an letzten Partner

Saint-Tropez - Frankreichs verstorbene Filmikone Brigitte Bardot hat wenige Jahre vor ihrem Tod hart mit ihrem langjährigen letzten Partner Bernard d'Ormale abgerechnet. In einem von der Zeitung "Le Figaro" exklusiv abgedruckten Brief, den Bardot in Kopie auch mit Angehörigen teilte, schrieb sie demnach im November 2022: "Bernard, das ist ein Reinfall! (…) Du hast mich seit dreißig Jahren Tag für Tag geduldig zerstört. Ich brauche so sehr eine Schulter zum Anlehnen, Unterstützung, Zärtlichkeit und Nähe, die Du mir nicht geben kannst."