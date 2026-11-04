Brief veröffentlicht: Brigitte Bardot schrieb harte Worte an letzten Partner

Streit um Bardots Bandansage auf Anrufbeantworter

Unterdessen dauert die Schlammschlacht, die sich wegen des Erbes zwischen Bernard d'Ormale (85) und der Tierschutzstiftung von Bardot entfacht hat, weiter an. Wie "Le Figaro" berichtete, gab es Streit - auch mit Fans von Bardot - wegen des Umstands, dass Bardots Stimme von der Bandansage des Anrufbeantworters der Stiftung gelöscht wurde. Nun solle Bardots Stimme auf den Anrufbeantworter zurückkehren - mit einer Erklärung, warum ihre Ansage vorübergehend entfernt wurde. "Sie löschen Brigitte aus, das ist eine feindliche Übernahme", sagte d’Ormale der Zeitung.