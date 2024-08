Hallo, liebe Leserinnen und Leser im Thüringer Land, über einen persönlichen Besucherrekord freut sich Festspiel-Intendant Joern Hinkel zum Ende der Bad Hersfelder Festspiele: Über 103 000 Zuschauer haben die Aufführungen in der Stiftsruine und im Schloss Eichhof besucht. Das entspricht einer Gesamtauslastung von fast 96 Prozent und ist nicht nur das beste Ergebnis in Hinkels siebenjähriger Amtszeit, sondern zählt zu den Spitzenwerten überhaupt. 2023 hatte die Auslastung mit über 90 000 Besuchern rund 80 Prozent betragen. Auf fast 100 Prozent kam in diesem Jahr wie so oft das Eichhof-Stück, doch auch „Die Dreigroschenoper“ erreichte fast 97 Prozent. „Das ist ein fantastisches Ergebnis“, so Bürgermeisterin Anke Hofmann. So viele Besucher habe man viele Jahre nicht gehabt. Laut Stadt sei es zudem gelungen, mehr jüngeres Publikum unter 40 Jahren zu den Festspielen zu locken, was sich anhand der Kundendaten zeige. Der kaufmännische Leiter Bernd Hämmelmann geht von einer sechs- bis achtprozentigen Steigerung aus. Für Joern Hinkel war es vor allem eine durch alle Ensembles und Abteilungen harmonische Spielzeit, wie er sie so noch nie erlebt habe. In einem Halbsatz ließ er zudem wissen, dass er für dieses Jahr nicht von einem finanziellen Minus ausgehe. Für eine tatsächliche Geschäftsbilanz ist es laut Anke Hofmann allerdings noch zu früh – die Rechnung der Stadtwerke als letzter Posten beispielsweise liege sogar erst Anfang des neuen Jahres vor.