Frankfurt/Main - Die Lufthansa will an ihren Drehkreuzen Frankfurt und München insgesamt 1.000 Stellen streichen. Das geht aus einem internen Schreiben des Bereichsvorstands der Lufthansa Airlines an die Beschäftigten hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor hatten das "Handelsblatt" sowie die Portale "The Pioneer" und "airliners.de" darüber berichtet.



"An den Drehkreuzen Frankfurt und München planen wir, im Lufthansa Airlines

Teilkonzern nun insgesamt 1.000 Vollzeitstellen einzusparen", heißt es in dem Brief, der von Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter und vier anderen Managern unterzeichnet ist.