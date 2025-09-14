Brief an Bundesministerin: Aus für Maxhütte-Rohrwerk - Aiwanger bittet um Unterstützung

Anfang September hatte der Insolvenzverwalter das Aus für den Betrieb bekanntgegeben. Die rund 300 Mitarbeitenden sind demnach freigestellt. Das Oberpfälzer Rohrwerk gehörte einst zu dem bekannten Maxhütte-Stahlwerk, das bereits im Jahr 2002 nach einem jahrelangen Insolvenzverfahren geschlossen wurde. Damals wurde das Rohrwerk abgetrennt, saniert und weiterbetrieben. 2022 folgte ein weiteres Insolvenzverfahren, damals wurde allerdings ein Investor für das Rohrwerk gefunden. Ein neuer Investor konnte diesmal jedoch nicht gefunden werden.