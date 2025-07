Was für ein Gewusel auf dem Hof von Ilona und Manfred May in Benshausen. Acht schwarze Wollknäuel, einige von ihnen an der Brust weiß abgesetzt, alle mit einem andersfarbigen Bändchen am Hals, sind hier im Welpenparadies auf Entdeckertour, bis sie sich müde und erschöpft aneinanderkuscheln, um sich für die nächste wilde Runde zu erholen. Am 25. Mai geboren, sind sie ja auch gerade erst wenige Wochen alt. Was wie ein Kindergarten-Spielplatz aussieht, ist auch einer, der wichtige Funktionen erfüllt. Denn mit ihrer Spiel- und Abenteuerlust holen sich die Briard-Welpen das Rüstzeug für später. Hier lernen sie, furchtlos zu meistern, was sie in Zukunft brauchen werden. Hier bekommen sie spielerisch mit auf den Weg, was sie in ihrem künftigen Leben, fernab Benshausens, benötigen. In neuen Familien werden sie vielleicht Preise auf Ausstellungen erringen, erfolgreich bei Agility-Wettbewerben abschneiden oder im Schutzhundesport. Mancher von ihnen wird eventuell Besuchshund in einer Senioreneinrichtung, so wie In-a-gadda-da-vida Romani, die Mutter der fünf Rüden und drei Mädchen. Ganz sicher werden sie alle geliebte Familienmitglieder, eventuell aber auch selbst Zuchttiere, die ihre gut ausgeprägten, rassetypischen Merkmale weitergeben. Die beziehen sich nicht allein auf das Aussehen, sondern auch auf ihr Wesen.