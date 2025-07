Brettspiele Kooperatives "Bomb Busters" ist "Spiel des Jahres" 2025

In "Bomb Busters" versuchen zwei bis fünf Personen am Tisch gemeinsam durch geschicktes Kombinieren die richtigen Kabel einer tickenden Bombe durchzuschneiden und diese damit zu entschärfen. In bis zu 66 Missionen muss dabei jeweils eine Art Zahlenrätsel gelöst werden - mit Logik und auch etwas Glück.