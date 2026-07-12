Brettspiele "Dito!"ist das Spiel des Jahres 2026

Knizia hat bereits 2008 gleich zwei Auszeichnungen bekommen: "Keltis" wurde das "Spiel des Jahres" und "Wer war's?" das "Kinderspiel des Jahres". Mit der Auszeichnung für das "Kennerspiel des Jahres" hat er als erster Preisträger überhaupt die Auszeichnungen in allen drei Kategorien bekommen.