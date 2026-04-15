Brettspiel: Wissenschaftler wollen Go-Spielern ins Gehirn schauen

Jena (dpa/th) - Was passiert bei einer Partie des asiatischen Brettspiels Go im Gehirn? Das wollen Wissenschaftler der Friedrich-Schiller-Universität Jena herausfinden und starten dafür ein besonderes Experiment. Acht Spielerinnen und Spieler, "darunter Vertreterinnen und Vertreter der europäischen Go-Elite", sollen ab Samstag gegeneinander spielen, wie die Uni mitteilte. Sie sollen mit Elektroden am Kopf verkabelt werden, um etwa verfolgen zu können, wie sich während des Spiels der Blutfluss im Gehirn verändert und welche Hirnregionen in bestimmten Situationen stärker mit Sauerstoff versorgt werden.