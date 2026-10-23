„Gemeinsam analog statt trübe“, könnte das Motto des Kreissportbundes (KSB) Sonneberg sein, denn er lädt im November zu „Spielen VEREINt“-Abenden ein. Wenn die Uhren auf Winterzeit umgestellt werden und es am späten Nachmittag früh dunkel wird, bietet der KSB eine gemütliche Alternative gegen das herbstliche Formtief. Im November werden insgesamt sieben Veranstaltungen unter dem Motto „Spielen VEREINt“ angeboten.