Brennpunkt München will mehr Sicherheit im Alten Botanischen Garten

München (dpa/lby) - München will die Sicherheitsmaßnahmen im Alten Botanischen Garten weiter verschärfen - und auch den berühmten Stachus in den Blick nehmen. Im Dezember soll im Stadtrat ein Messer- und Alkoholverbot sowie ein Verbot zum Mitführen von Cannabis für den kleinen Park in der Nähe des Hauptbahnhofes verabschiedet werden, wie Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) bei einem gemeinsamen Termin mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte. Cannabis konsumiert werden darf dort ohnehin nicht, weil sich in unmittelbarer Nachbarschaft eine Schule befindet.