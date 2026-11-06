Brennholz: Brennholz gefragt - Wo und wie es zu haben ist

Erfurt (dpa/th) - Die Temperaturen gehen runter, und in Öfen und Kaminen landen wieder Holzscheite. Das macht sich auch beim Thüringer Staatswald bemerkbar. "Auf den beiden Brennholzlagerplätzen bei ThüringenForst ist eine erhöhte Nachfrage zu verzeichnen", sagte eine Sprecherin der Landesforstanstalt auf Anfrage. Gerade aufgrund hoher Energiepreise sei Holz nicht nur ein ökologischer, sondern aktuell auf den Energiegehalt gerechnet auch ein günstigster Brennstoff, begründete sie unter anderem den Andrang.