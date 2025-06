München (dpa/lby) - Ein Motorradfahrer hat in München einen schweren Unfall leicht verletzt überlebt. Seine Maschine wurde in mehrere Teile zerrissen. Der Mann prallte nach Angaben der Feuerwehr am Donnerstagabend auf der A95 in Richtung Garmisch-Partenkirchen mit seinem Motorrad gegen die Leitplanke.