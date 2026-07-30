Daheim ist es gefährlich in Deutschland: Das größte Risiko für Leib und Leben von gesunden Menschen sind hierzulande nicht etwa dunkle Kriminelle, fremde Übeltäter oder gar Terroristen. Die meisten Verletzungen und Todesfälle passieren in unserem heimischen oder nachbarschaftlichen Umfeld und mit all den baulichen und technischen Dingen, mit denen wir uns im Haus und im Alltag umgeben. Um die Zehntausend Menschen sterben infolge der jährlich rund drei Millionen Unfälle im Haushalt, knapp dreitausend finden im Straßenverkehr den Tod. An dieses Lebensrisiko haben wir uns so sehr gewöhnt, dass wir keine Angst davor haben.