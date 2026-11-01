Bremerhaven "Mein Schiff 3" erreicht Werft nach Unfall

Bremerhaven - Nach dem Zusammenstoß mit zwei Containerschiffen ist das beschädigte Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 3" in der Lloyd Werft Bremerhaven angekommen. Dies berichtete ein dpa-Reporter. Demnach waren die Schäden an dem Schiff deutlich zu sehen. Die "Mein Schiff 3" soll repariert werden. Wie lange das dauert, war zunächst unklar. Bei dem Unfall sind nach Angaben von Tui Cruises auch Rettungsmittel betroffen. Die Reederei möchte zeitnah mitteilen, wann das Kreuzfahrtschiff wieder startklar ist und ob geplante Reisen abgesagt werden müssen.