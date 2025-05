Die Geschichte begann eigentlich im Februar 1919, als der Kirchrechner Constantin Trost starb. Sein Haus nebst Ländereien vermachte er dem bischöflichen Stuhl in Fulda mit der Vorgabe, dass es für eine Schwesternniederlassung genutzt werden soll. Der damalige Bremer Ortspfarrer Simon kümmerte sich darum, ließ das Gebäude renovieren und gewann das Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern in Fulda dafür, in dem Rhöndorf eine Stiftung zu gründen. Am 4. Juni 1925 war es soweit: Drei Schwestern aus dem Mutterhaus nahmen in Bremen ihre Arbeit auf und stellten die Rhöner Niederlassung unter den Schutz des Heiligen Josef. Ihre Aufgaben waren die Pflege alter und kranker Menschen in Bremen und weiteren Dörfern in der Region, Kirchendienste und die Kinderbetreuung. Für letztere richtete man die Räume im angrenzenden Gemeindehaus ein. In den ersten Jahren beschränkte sich die Kinderbetreuung auf die Erntezeit im Sommer.