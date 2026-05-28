„Eine Ära geht zu Ende, das Handwerk lebt weiter“, heißt es in einer Mitteilung des Backhauses Nahrstedt zur Zukunft des Breitunger Backhauses Jäger. Ende August ziehe sich Konditormeister Andreas Jäger zurück und gebe seine Filialgeschäfte in die Hände von Daniel Nahrstedt, dem Geschäftsführer von Backhaus Nahrstedt mit Stammsitz in Meiningen. Damit bestätigen die Meininger, was in Breitungen, Wernshausen und Barchfeld seit Wochen Thema unter den Kunden der Jäger-Filialen ist.