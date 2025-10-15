Der Schwellbalken war das größte Stück Eichenholz, das der Zimmerer und Restaurator Jens Kümpel mit seinem Meister Karl Raßmann und Lehrling Leon Hoßfeld kürzlich in die Fassade der Breitunger „Linde“ eingebaut haben. Etwa fünf Meter lang, zentnerschwer. Der ursprüngliche Balken, der quer auf dem Sandsteinsockel liegt, war noch länger, zum Teil wurde er bei der Fassadenrenovierung im Jahr 2016 schon ausgebessert.