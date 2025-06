In der ersten Maihälfte blühten wieder die wild wachsenden Orchideen in der Werraniederung. Die letzten Vorkommen werden in der Breitunger Flur von Mitgliedern des Rhönklubs und des Naturschutzbundes (Nabu) beobachtet, erfasst und dokumentiert. Vor vielen Jahrzehnten geschah das von mehrere Mitgliedern des Kulturbundes unter Leitung von Karl Dittmar und Hertha Lippold.