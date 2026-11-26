Seit dem Sommer sind Straßenbauer auf und an der Bundesstraße 19 zwischen Fambach und Breitungen im Einsatz. Zunächst erneuerten sie eine Seite des Anschlusses Breitungen Süd/Fambach und die Straßendecke an der Fambacher Ölmühle, dann zogen die Bauarbeiter auf die Bundesstraße 19 um. Dort frästen sie auf der gesamten, rund vier Kilometer langen Strecke vier Zentimeter Deck- und acht Zentimeter Binderschicht ab, asphaltierten neu und reparierten die Bankette.