Der Chor war bereits von der Bühne abgetreten, doch der Applaus des Publikums, verbunden mit Standing Ovations, wollte nicht enden. So kamen die Sängerinnen und Sänger noch einmal zurück auf das Podium. „Wie schön, dass sie nochmal zurückkommen“, freute sich Cornelia Reum von der Gemeinde Breitungen, überreichte Präsente an die hervorragenden Solisten des Abends und bat im Namen der Konzertbesucher um eine weitere Zugabe. Gerne erfüllten die ca. 35 Mitglieder des Chores der Musikschule Schmalkalden „CHORazon“ diesen Wunsch.